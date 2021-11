HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (15)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite o feriado para cuidar da imagem, avaliar os sonhos e intensificar a vida íntima. Emoções estarão à flor da pele. Conversas com amizades experientes apontarão soluções práticas para o andamento de novos projetos. A semana favorecerá associações, parcerias e mudança no papel profissional. Negócios estarão aquecidos. Amplie contatos. Poder em alta!





Touro - 21/04 a 2/05





Aprofunde um vínculo especial e inicie relações neste feriado. Clima descontraído, atividades ao ar livre e momentos de relaxamento total restaurarão suas energias. A semana será decisiva, com uma virada positiva no projeto de vida e passo maior na carreira. O que estava emperrado começará a andar mais facilmente. Espere por respostas positivas e crescimento financeiro.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Fé, entusiasmo e motivação manterão o astral em alta nesta semana de conquistas no trabalho e de início de atividades. Aproveite o feriado para trocar confidências com uma amizade especial, discutir temas de interesse coletivo e marcar presença nas redes. A rotina poderá mudar significativamente nesta fase. Conte com mais organização e discipline hábitos



Câncer - 21/06 a 21/07





Visualize o que quer para o futuro e foque na carreira nesta semana. Você estará com tudo para se destacar no ambiente profissional, brilhar nas reuniões de trabalho e conquistar novos espaços. Apoie a equipe, amplie amizades e concretize um projeto relevante. Sucesso, prestígio e popularidade anunciam vitórias e superação nesta fase. Harmonia nas relações. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Construa relações de confiança. A semana trará suporte da família e de amizades especiais para você superar o passado e os desafios atuais. Período de mudanças e de decisões de vida. Notícias de longe e soluções de assuntos jurídicos inspirarão planos de viagem e de desenvolvimento. Consertos, organização da casa e nova rotina trarão maior bem-estar.





Virgem - 23/08 a 22/09





Troca de confidências com o par trará maior aproximação e determinará planos a dois para o futuro. Resolva assuntos do coração e comece nova fase na vida íntima nesta semana. O clima ficará agitado com uma viagem, curso, ou proposta de trabalho. Saúde ainda será a prioridade, siga com exames médicos e procedimentos. Em breve, você conquistará a liberdade desejada.



Libra - 23/09 a 22/10





A semana trará conquistas no trabalho e boas notícias na área financeira. Busque estabilidade nos relacionamentos, nos investimentos e na vida familiar. Aproveite para administrar seus recursos com visão de futuro e fortalecer as bases materiais e afetivas. Viagem, estudos e conexões internacionais estarão no radar. Planeje novos passos de desenvolvimento. Segurança no amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Semana de decisões sobre o projeto de vida, família e atividades cotidianas. Caminhos de maior realização pessoal estarão iluminados. Determine metas pessoais e comece novo ciclo. Transações comerciais se desenvolverão com maior facilidade. Conte com poder de negociação, firme bons acordos e concretize as mudanças desejadas. Magnetismo, brilho e poder em alta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Diminua a velocidade e encontre as respostas que procura dentro de você. Um pouco de interiorização trará mais clareza sobre os caminhos a seguir. Aproveite esta semana para cuidar da sua energia e do seu equilíbrio. Fase produtiva na terapia e no autoconhecimento. Estude, organize ideias, firme acordos financeiros e dê atenção à família. Um velho sonho poderá se realizar.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Com Vênus em seu signo, novas relações chegarão naturalmente, atraídas por sua beleza, elegância e encantos. Aproveite a semana para investir na imagem, jogar a autoestima para cima e ampliar a participação social. Investimentos poderão mudar. Fique de olho em novos modelos de negócio e aumente seus rendimentos. Proposta de associação dará no que pensar.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sucesso, projeção, crescimento financeiro e maior visibilidade marcarão a atuação profissional nesta semana. Encare novos desafios e espere por uma conquista relevante. A fase sinaliza uma virada positiva na carreira e renovação das estruturas. Escolhas e planos de longo prazo serão decididos com mais segurança. Hora de expandir o projeto de vida e brilhar publicamente.



Peixes - 20/02 a 20/03





Elimine preconceitos, mude filosofias e amplie a participação social. A semana trará novas amizades, harmonia com a equipe e maior exposição. Bom período para formalizações e soluções jurídicas. Encerre antigos processos, renove conceitos e conquiste prestígio. Talvez você se desligue de um grupo e ingresse em outro. Amor com companheirismo e confiança.