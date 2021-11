HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (1)

Áries - 21/03 a 20/04

Desapegos e novos projetos para o futuro marcarão a semana com reviravoltas nas relações profissionais e negociações. No amor, a fase será de realizar sonhos, com convite de viagem, maior confiança nos planos a dois e mudanças no lifestyle. Ganhe prestígio num novo grupo e amplie amizades. Decisões de vida elevarão seus padrões e trarão mais liberdade.





Touro - 21/04 a 2/05





Semana de reformulações. Aproveite uma oportunidade de trabalho e dê um passo maior na carreira. Formalizações finalizarão um relacionamento pessoal ou profissional. Parcerias serão construídas aos poucos, não tenha pressa em se comprometer numa nova relação ou projeto. A fase trará desejos de liberdade e autonomia. Lute por seu espaço e desejos.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Saúde e trabalho cobrarão rotina disciplinada. Aproveite a semana para iniciar um projeto, pedido de reembolso ou um tratamento médico. Vencer burocracias fará parte do pacote de inciativas que você deverá tomar para por a vida em ordem. Entendimento e harmonia no amor manterão o astral em alta. Divida melhor as responsabilidades e evite sobrecargas.



Câncer - 21/06 a 21/07





Casa e rotina ficarão mais organizadas. Aproveite a semana para finalizar tarefas e concretizar projetos. Fase de liderança e de aumento de responsabilidades na vida pessoal e profissional. Encerre discussões e processos do passado. Novo momento de vida trará conquistas pessoais importantes e compromisso com seus talentos e poder. Harmonia nas relações cotidianas.





Leão - 22/07 a 22/08





Assuntos financeiros, jurídicos e de documentação movimentarão a semana. Agilize contatos de comunicações. Você poderá finalizar um contrato insatisfatório e iniciar outro. Fase de decisões na vida familiar e no amor. Conte com bons apoios para dar uma virada radical, encerrar o passado e renovar estruturas. Planeje viagem e amplie conexões internacionais. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Aproveite oportunidade de trabalho e firme um contrato financeiro. Bom momento também para negociar o salário e conquistar benefícios. Intensifique o treino, discipline hábitos ou inicie um tratamento médico e invista na sua saúde e bem-estar. Rotina exigente nesta semana. Estudos, comunicações com pessoas de outra localidade e transações imobiliárias em andamento.



Libra - 23/09 a 22/10





Comunicações abertas nesta semana. Brilhe em reuniões, entrevistas e apresentações de trabalho. Aproveite também para treinar outro idioma, pesquisar cursos e investir no seu desenvolvimento. Decisões de investimentos e negociações financeiras cobrarão calma e cautela. Evite ações precipitadas. Se planejar direitinho, resultados serão compensadores.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Padrões de relação serão transformados nesta semana. Encontre maneiras diferentes de se comunicar e aposte numa virada radical no projeto de vida. A fase favorecerá novos começos e resgates do passado. Construa bases afetivas firmes, apoie a família e encontre seu lugar. Um velho sonho poderá se concretizar. Boas notícias na área financeira. Equilibre o orçamento.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A semana trará encerramentos e recomeços. Diminua a velocidade e equilibre suas energias perto da natureza ou com práticas espirituais. Mudanças no trabalho ou na rotina aliviarão tensões e beneficiarão a saúde que precisará de cuidados nesta fase. Aproveite o feriado para relaxar, curtir conversas agradáveis com amigos e ficar por dentro das novidades.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A semana trará maior participação social, novos planos para o futuro e metas profissionais mais altas. Investimentos poderão mudar. Resolva assuntos financeiros com uma amizade e finalize uma atividade que não proporciona o retorno desejado. Mudança de ambiente será esperada nesta fase. Ingresse num novo grupo, viaje e amplie sua rede. Sentimentos generosos no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





A semana trará ganho de prestígio e crescimento profissional. Responsabilidades também aumentarão com maior liderança e novo empreendimento. Aproveite o feriado para pensar nas mudanças que deseja e tomar decisões sobre o futuro. Alcance um patamar mais alto na carreira e expanda o projeto de vida. Viagem e amizades num novo ambiente serão enriquecedoras.



Peixes - 20/02 a 20/03





Viagem neste feriado abrirá sua cabeça e ampliará horizontes. Conversas íntimas inspirarão projetos a dois e mudanças no lifestyle. Desenvolva ideias e renove filosofias. Hora de quebrar preconceitos, superar medos e embarcar em novas experiências. Aproveite a semana para firmar parcerias e negócios. Inicie atividades em outra localidade e conquiste mais prestígio.





Por: ROSA DI MAULO