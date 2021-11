Homem é morto depois de ser filmado beijando criança em passeio de barco

Ele foi assassinado dentro de casa. Moradores da região, revoltados, tentaram atear fogo no local e no corpo

Rosinaldo Andrade Messias, de 41 anos, foi morto na noite desta terça-feira (23) com um tiro na nuca, à queima-roupa, dentro da casa que vivia, em Itaquiraí, a 405 km de Campo Grande. Ele foi assassinado depois que um vídeo, onde ele beija uma criança, durante passeio de barco, circulou na cidade.





O assassinato aconteceu por volta das 20h, no bairro Jardim Primavera, moradores da região, revoltados com a situação do vídeo, ainda tentaram invadir a casa de Rosinaldo e atear fogo no local e no corpo, que ainda estava dentro da residência. A polícia ainda não tem um suspeito pelo crime.





Nas imagens que começaram a circular entre os moradores na segunda (22) à tarde, Rosinaldo aparece em um barco, ao lado de uma mulher que, nas redes sociais, é sua esposa desde o dia 14 de novembro, as duas filhas pequenas da companheira, uma adolescente e outra mulher. Na frente da embarcação há dois homens.





Com duas latas de cerveja nas mãos, ele beija a enteada mais velha na boca, as duas mulheres comemoram com gritos, umas delas chega a dizer "aí ó, gostou". Em seguida Rosinaldo beija a cabeça da menina e a filmagem, que era feita pela esposa de Rosinaldo, termina. O passeio de arco teria acontecido no Rio Paraná, no local conhecido como Prainha da Amizade, em Itaquiraí.





Com a repercussão do vídeo na cidade, Rosinaldo chegou a ser levado para a delegacia, que abriu investigação contra ele por estupro de vulnerável. A morte de Rosinaldo está sendo investigada como homicídio simples.

