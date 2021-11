Homem é baleado por PRF dentro de motel e corre nu para pedir socorro em avenida

Atirador seria um policial rodoviário federal; caso ainda é apurado pela Polícia Civil

Baleada na boca, vítima recebe os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros ©Paulo Francis

Um homem, de 35 anos, que não teve o nome revelado, foi ferido com tiro na boca no início da tarde desta sexta-feira (26) dentro de motel na Avenida Cônsul Assaf Trad, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. O Campo Grande News apurou que o atirador é um policial rodoviário federal.





Conforme investigado preliminarmente pela PM (Polícia Militar), a vítima estava com uma mulher no estabelecimento, quando o casal foi abordado pelo homem armado, que estava em carro branco, e foi baleado. Ainda não se sabe se o PRF é marido ou ex da mulher envolvida no caso. Ele fugiu do local.





Durante a confusão, nu, o ferido a tiro conseguiu correr para a avenida, onde passava viatura da PM, que parou para socorrê-lo. Muito ensanguentado, ele conseguiu contar poucos detalhes do ocorrido e recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros na grama de calçada da Assaf Trad. Uma toalha foi levada até a vítima, que depois vestiu uma bermuda.





A mulher, de 32 anos, cuja identidade também foi mantida em sigilo pela polícia, apareceu em frente ao motel, com o rosto machucado e alguns arranhões.





Além da equipe da PM que passava pelo local, outras 4 viaturas chegaram rapidamente ao local. A Polícia Civil também atende a ocorrência, que foi comunicada como tentativa de feminicídio.





