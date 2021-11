Governador entrega obras de infraestrutura, educação e esporte na região sul do Estado

Para melhorar a infraestrutura urbana dos municípios, o governador Reinaldo Azambuja entrega e lança novas obras nas cidades de Mundo Novo e Naviraí, nesta segunda-feira (29). Os investimentos são em setores diferentes como saneamento básico, vias urbanas, esporte e educação na região sul do Estado.





A primeira agenda é na cidade de Mundo Novo, quando a partir das 8h, o governador visita a obra de implantação e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município, que se trata de um investimento de mais de R$ 18 milhões. Ele fica na rodovia BR-163.





Logo depois, a partir das 9h, entrega a obra de pavimentação e drenagem na Avenida Rio Branco, no valor de R$ 2,1 milhões. Ainda assina autorização para licitação da perfuração do poço tubular da Sanesul, além do termo de convênio com a prefeitura para repasse de R$ 2,5 milhões, em obras nas vias urbanas da cidade.





Também autoriza a cessão de uso das arenas esportivas do programa “MS Bom de Bola” e assina convênio para obra de reforma da iluminação e rede elétrica do Ginásio Esportivo Antônio Alves Moreira. A partir das 10h ainda lança o curso de Agronomia da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e anuncia investimentos na unidade de Mundo Novo.





No período da tarde, a partir das 14h, entrega a reforma da Escola Estadual Presidente Médici na cidade de Naviraí. Os investimentos são de R$ 3,7 milhões. Foram realizados serviços como substituição da cobertura, revestimento de pisos, pintura geral, reforma nos banheiros e cozinhas, cobertura da quadra, assim como adaptação para acessibilidade e outras melhorias.





Depois por volta das 14h30 será o momento de assinar uma série de convênios e obras para o município, entre ela a construção do Núcleo Regional de Medicina Legal, ampliação da rede coletora de esgoto, licitação para poço tubular profundo, termo de cessão para o programa “MS Bom de Bola”, assim como a obra no Complexo Laboratorial da Uems. Também tem licitações para asfalto na MS-290 e pavimentação da Avenida Tarumã, além de ordem de serviço na Avenida Amambai e convênio para recuperação de rodovias da cidade.





Por: Leonardo Rocha, Subcom