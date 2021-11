Feriado tem vacinação das três doses contra covid-19 em Campo Grande

Doze pontos estão funcionando na capital até às 17h desta segunda-feira

Mesmo com o feriado de Proclamação da República, Campo Grande segue vacinando a população nesta segunda-feira (15). Ao todo são 12 locais disponíveis para vacinação das três doses contra covid-19.





Todas as pessoas, a partir de 12 anos, que ainda não tomaram a 1ª dose da vacina, podem aproveitar o feriado para se imunizarem. Já a segunda dose está disponível para quem tomou a Astrazeneca até o dia 15 de setembro; a Pfizer até 26 de outubro e a Coronavac até 25 de outubro.





Idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde a partir de 18 anos, que tenham tomado a 2ª dose até o dia 15 de julho podem aproveitar o feriado para receberem a dose de reforço. Imunossuprimidos com 18 anos ou mais, que tenham tomado a segunda dose há, no mínimo 28 dias, também podem ir tomar a 3ª dose do imunizante





Tanto a Seleta, quanto o drive-trhu do Albano Franco e os 10 postos de saúde que estarão abertos, vacinam das 07h às 17h, nesta segunda-feira.





Confira o calendário completo:









Por Ana Oshiro