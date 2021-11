Fábrica de celulose abre 182 vagas em cursos com bolsa-auxílio

Interessados devem ter 18 anos ou mais e se inscrever pela internet até dia 5 de dezembro

Unidade da Suzano em Três Lagoas onde cursos serão oferecidos ©Rádio Caçula

A fábrica de celulose Suzano está com inscrições abertas em dois cursos que oferecem bolsa-auxílio, seguro de vida, uniforme, transporte para as atividades práticas e almoço, em Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande. Para pessoas de outras cidades que forem selecionadas, a empresa também vai oferecer estadia em alojamento.





Ao todo são 182 vagas sendo 132 para o curso de ajudante geral de silvicultura e 50 para operadora e operador de máquinas de silvicultura. A formação faz parte de programa da empresa em parceria com o Senai.





Ambos os cursos serão realizados em Três Lagoas e terçai formação teórica e prática de 208 horas para Operadoras e Operadores e de 80 horas para Ajudante Geral, obedecendo todas as medidas de biossegurança contra o novo coronavírus.





Segundo a gerente de gente e gestão da unidade, Ângela Aparecida dos Santos, estas serão as primeiras turmas de qualificação para 2022. Em 2020, mesmo com a pandemia a empresa qualificou 117 profissionais, sendo grande parte contratada pela própria empresa.





“Mesmo com os desafios impostos pela pandemia de Covid-19, conseguimos manter o nosso programa e seguir com o nosso compromisso de colaborar com o desenvolvimento sustentável das regiões onde mantemos operações. Agora, com muito orgulho, estamos iniciando mais uma formação em Três Lagoas”, destacou Ângela.





Para ambos os cursos é preciso ter 18 anos ou mais, ensino fundamental incompleto, residir na região e ter disponibilidade para participar das aulas. Para o de operador e operadora de máquinas é preciso ainda ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B.





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet clicando aqui. O prazo encerra no dia 5 de dezembro. Após, será realizada uma rodada de entrevistas com os candidatos entre os dias 6 e 12 do mesmo mês.





Os aprovados na seleção assinarão um contrato de aprendizagem durante o período do curso e receberão bolsa-auxílio, seguro de vida, uniforme, transporte para as atividades práticas e almoço.





Por Ana Paula Chuva