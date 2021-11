EMPREGOS| Semana começa com 2.764 vagas oferecidas pela Funtrab em MS

Do total, 858 vagas são ofertadas em Campo Grande nesta segunda-feira (29)

Mato Grosso do Sul inicia a semana com 2.764 vagas de emprego oferecidas pela Funtrab (Fundação do Trabalho), sendo que 858 são destinadas para Campo Grande. A orientação é para que os interessados agendem o atendimento pelo aplicativo MS Contrata+, evitando filas e aglomerações.





Na Capital, as opções vão de atendente de telemarketing e babá até mecânico de veículos. São 71 vagas de auxiliar de linha de produção, 37 para pedreiro, 36 para vendedor interno e 24 para servente de obras.





Após fazer o agendamento, os trabalhadores devem comparecer na Funtrab, que fica localizada na Rua Treze de Maio, número 2773. O horário disponível para atendimento em relação às vagas e solicitar Seguro-Desemprego é das 7h30 às 17h30min.





De acordo com a Funtrab, todas as vagas são rotativas e, por isso, podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso. Para conferir todas as vagas disponíveis clique aqui .









Por Aletheya Alves





