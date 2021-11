EMPREGOS| Empresa de celulose abre 100 vagas para contratação imediata

Unidade de produção da Eldorado Brasil em Três Lagoas

A empresa de celulose Eldorado Brasil está oferecendo 100 vagas de emprego para início imediato em diferentes cargos. Há oportunidades em São Paulo e em Mato Grosso do Sul nas cidades de Três Lagoas, Água Clara, Inocência e Selvíria.





Entre as oportunidades estão vagas para motorista carreteiro, líder de manutenção, analista de sustentabilidade, borracheiro, motorista, operador de colheitadeira, ajudante florestal, analista de sistemas, analista financeiro entre outras.





Para se candidatar o interessado deve se cadastrar no site da empresa na aba “Trabalhe Conosco” e participar da seleção que contará com a avaliação do currículo e uma entrevista online que será agendada pela equipe de recrutamento e seleção.





Os aprovados serão encaminhados para uma entrevista presencial ou virtual com o líder operacional. O processo seletivo inclui ainda a passagem por um comitê de valores, em que pessoas de diferentes setores realizam um bate-papo com o objetivo de identificar a aderência do candidato aos valores organizacionais da companhia.





A empresa oferece para os contratados assistência médica e odontológica, vale alimentação, previdência privada, programa de participação nos lucros e resultados.





Por Ana Paula Chuva