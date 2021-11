Eldorado Brasil amplia frota de caminhões e gera novos empregos no MS

Alta tecnologia e baixa emissão de poluentes são diferenciais dos veículos

A Eldorado Brasil Celulose não para de modernizar sua frota para o transporte de madeira e de biomassa. Além de adquirir 17 novos caminhões Volvo FH540, a companhia está com 100% de seus veículos com tecnologia embarcada para auxiliar seus condutores e garantir segurança nas estradas. Com a aquisição dos veículos, a frota passa para 132 caminhões e abre vagas para 51 novos motoristas.





"Os investimentos em caminhões de última geração acompanham nosso objetivo de ter uma operação com baixa emissão de gases poluentes e segurança nas rodovias", avalia, Marcius Braga, diretor da transportadora, na Eldorado Brasil.





A empresa é dedicada à excelência dos resultados operacionais e dá todo suporte para os seus motoristas, seja no apoio humano, com capacitações ou com a tecnologia aplicada aos caminhões. A rotina do transporte da madeira até a fábrica para a produção de celulose ou da biomassa para a transformação em energia passa por etapas rigorosas de controle.





Além de Três Lagoas, mais seis cidades de Mato Grosso do Sul estão na rota de atuação das operações florestais e do transporte: Água Clara, Inocência, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Bataguassu e Selvíria.





Tecnologia Embarcada





Com a permanente renovação e ampliação da frota a consequência é uma oferta de veículos com alta tecnologia e performance e ainda baixa emissão de poluentes. Todos os caminhões possuem a tecnologia SCR (em inglês Selective Catalyct Reduction ou Redução Catalítica Seletiva) atendendo a legislação brasileira- PROCONVE P7- que equivale ao programa da Europa Euro 5.





Os caminhões possuem monitoramento via GPS/GPRS que permite comunicação do motorista e de várias informações, como consumo de combustível, performance do powertrain e condução segura, através da telemetria em tempo real com uma Torre de Controle, além do sistema de IA de controle e detecção de fadiga.





"Continuamos investindo fortemente em treinamentos, conscientização e tecnologia com intuito de garantirmos a segurança de todos que trafegam pelas rodovias onde operamos.", explicou Marcius Braga.





Vagas





Venha fazer parte deste time, para as vagas de motoristas é necessário ter habilitação categoria "E", treinamento de cargas indivisíveis e experiência com carreta. Além de salário, a Transportadora Eldorado oferece um conjunto de benefícios. As vagas estão disponibilizadas no portal www.eldoradobrasil.com.br em Trabalhe Conosco. Toda o processo é feito de forma online.





