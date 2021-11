DOURADOS| Última semana do 6° Festival Gastronômico

Nesta edição, os clientes também podem fazer o pedido por delivery ou retirada no balcão

Está chegando ao fim o 6º Festival Gastronômico Sabores de Dourados promovido pela Prefeitura de Dourados, por meio da Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico). O evento termina no dia 15 de novembro.





“Ainda dá tempo de aproveitar a última semana para degustar os melhores sabores de Dourados e concorrer aos prêmios. Na hora de consumir peça seu comprovante, os clientes podem ganhar: 56 pratos do Festival, 15 torres de chopp da Cantina Mato Grosso, 10 mini barris de chopp da Cantina Mato Grosso, ou 1 passeio para Chacurru-PY, com um day use, incluso transporte e entrada do atrativo, da Agência Passeio Turismo”, avisa o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cleriston José Recalcatti.





O sorteio será realizado através do Instagram Oficial da Prefeitura, após o término do evento, no dia 19 de novembro. Mais informações: festival.dourados.ms.gov.br





Ao todo, 56 pratos foram cadastrados de diferentes estabelecimentos da cidade. O evento, que conta com parcerias da Abrasel-MS regional Sul (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), Unigran e Senac, movimenta os bares e restaurantes da cidade.





Na edição deste ano, os clientes também podem fazer o pedido por delivery ou retirada no balcão. São 6 categorias: à la carte, lanche, porção, pizza, self-service e sobremesa. Quem participar consumindo qualquer prato do Festival estará concorrendo a prêmios.





ASSECOM





