DOURADOS| Programa “Meu Negócio” estreia nesta quarta-feira nas redes sociais da Prefeitura

Proposta vai mostrar para empresários e empreendedores, os caminhos para melhorarem os negócios por meio de ações do Cidade Empreendedora

O Programa “Meu Negócio” estreia nesta quarta-feira, às 9 horas, nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Dourados, Instagram e Facebook. A Proposta, que é uma parceria da Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e da Assecom (Assessoria de Comunicação e Cerimonial), chega com o intuito de mostrar para empresários e empreendedores, os caminhos para melhorarem os negócios por meio de ações do Cidade Empreendedora.





Amanhã, o programa também tem estreia marcada na Rádio Coração 95,7 FM, a partir das 8 horas. Na rádio, “Meu Negócio” será quinzenal, com duração de 20 minutos.





“Vamos dar visibilidade para os cursos, os treinamentos, as palestras, as ações desenvolvidas dentro do programa Cidade Empreendedora, que é realizado em parceria com o Sebrae/MS, oportunizando aos empresários, comerciantes e empreendedores de Dourados para se aprimorarem e desenvolverem em diversos aspectos, principalmente com relação aos negócios”, afirma o assessor especial de Comunicação da Prefeitura, Ginez César Bertin Clemente.





No primeiro Programa “Meu Negócio” teremos dois entrevistados: o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cleriston José Recalcatti e a gerente da Regional Sul do Sebrae/MS, Vanessa Pereira Reis.





“Queremos um programa com a proposta de estimular a população a empreender, inspirar os empreendedores a melhorarem os seus negócios e aquecer a economia local. Passamos por muitos desafios com a pandemia da Covid-19, o comércio sofreu, mas com o avanço da vacinação, estamos retomando as atividades econômicas do nosso município ”, completa o secretário Cleriston José Recalcatti.





