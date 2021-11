DOURADOS| Agetran amplia horários do transporte coletivo neste fim de ano

Cinco linhas serão afetadas, o que gera um aumento de 5% no fluxo de veículos

A Prefeitura de Dourados, através da Agetran (Agência de Transporte e Trânsito), amplia as os horários de quatro linhas no transporte coletivo, da Viação Dourados. A mudança passa a valer nesta segunda-feira (29) e gera um aumento de 5% nos horários de ônibus. As linhas que passam por mudança são: Jóquei Clube, Santa Maria, Guaicurus e Estrela Porã.





De acordo com a diretora-presidente da Agetran, Mariana de Souza Neto, as atividades são para contemplar e atender a população que costuma utilizar mais o serviço de transporte coletivo no fim de ano.





“Nós demos início a essa ampliação hoje para melhor atender os usuários do transporte coletivo. Essa é uma atividade que iremos manter enquanto houver demanda pelo serviço nas regiões atendidas”, destacou Mariana.





No total, a Viação Dourados contava com 546 horários disponíveis em todas as linhas e, com o aumento, passou para 574. Dessa forma o aumento no sistema geral é de 5%. Já em relação às linhas, o maior aumento relativo está na do Jóquei Clube, que aumento em 31%, em relação do que era praticado, já as outras linhas, Santa Maria, Guaicurus e Estrela Porã, tiveram, respectivamente, um aumento de 17%, 6% e 6%.





Serviço: No site da Viação Dourados é possível acessar as mudanças nas linhas, para ser redirecionado Clique Aqui.





ASSECOM





***