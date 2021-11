Deputado Zé Teixeira reivindica obras de pavimentação asfáltica em rua do Jardim Alhambra, em Dourados

Deputado Zé Teixeira

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Assembleia Legislativa, apresentou indicação solicitando obras de pavimentação asfáltica na Rua Alameda Fábio, localizada no Jardim Alhambra, em Dourados.





Segundo Teixeira, as obras de pavimentação asfáltica na Rua Alameda Fábio, no Jardim Alhambra, em Dourados, atenderá aos anseios dos usuários que circulam nos seus apenas 700 metros de extensão para acessar empresas, garagem de ônibus, barracões e oficinas.





“A citada rua está situada paralelamente à BR-163- e vem provocando desconforto e dificuldade no acesso aos imóveis, situação impraticável em dias chuvosos, o que traz como consequência a perda de clientes no comércio local. Por este motivo, peço apoio do Poder Executivo para solucionar os problemas enfrentados pela população e promover maior qualidade de vida e acesso digno ao cidadão, na respectiva região de Dourados”, afirmou Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes