Deputado Neno Razuk solicita a revitalização do CEPER do 2º Plano em Dourados

Deputado Neno Razuk

O deputado Neno Razuk (PTB) solicitou ao secretário de infraestrutura Eduardo Riedel (PSDB) estudos de viabilidade técnica para que seja feita a reforma geral e revitalização do Ceper (Centro Poliesportivo e Recreativo) do bairro “2º Plano” em Dourados. O pedido destacou como as obras vão trazer melhorias ao local, que é um dos centros recreativos mais antigos do município e é utilizado como meio de lazer para os moradores da região.





“Os moradores de Dourados sabem a importância desse espaço público, um local que vem sofrendo com ações de vândalos e com a falta de manutenção de em todas as dependências. Há a necessidade de uma reforma geral, não só nas áreas de lazer, como também nas áreas internas, nos banheiros para que as pessoas possam fazer bom uso”, afirmou o parlamentar que lembrou ainda que são poucos espaços que são poliesportivos e recreativos. “Ali frequentam os moradores da região e de outros bairros e os visitantes que estão de passagem em Dourados”.





Conforme a indicação apresentada por Neno com o abandono do poder público e necessita de reforma no parque infantil, melhorias na quadra de esporte, na pista de caminhada, calçadas, banheiros, jardinagem e nova pintura em todo o espaço, dando um novo ar ao local que atende e propõe lazer a muitas pessoas. “E tenho certeza que os frequentadores ficarão felizes, já que este é um pedido de quem ama aquele espaço”.





ASSECOM