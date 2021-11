Deputado Neno Razuk solicita kit de maquinário agrícola ao Governo Federal para atender Zona Rural de Paranhos

Voltado às demandas da agroeconomia e agricultura familiar o deputado Neno Razuk (PTB) solicitou a ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina (DEM) e ao Governo do Estado, a compra e aquisição de um kit de maquinário agrícola para atender a Zona Rural de Paranhos. Uma cópia da indicação foi enviada também à Agraer (Agência de desenvolvimento agrário e extensão rural) e atende ao pedido do vereador de Paranhos, Milton Rogério (PDT).





A proposição protocolada por Neno destacou o pedido da comunidade local levando em consideração o grande número de produtores rurais e vasta área de atuação em Paranhos, que necessita de maquinários agrícolas como retroescavadeiras, caminhões caçamba, pás carregadeiras e tratores.