Deputado Neno Razuk solicita a Agepan a regulamentação de transportes de bicicletas em ônibus intermunicipais

Deputado Neno Razuk

Após reclamações de usuários que não conseguiram transportar alguns itens nos ônibus de transporte intermunicipal, o deputado Neno Razuk (PTB) solicitou ao secretário de Estado de Regulação e Serviços Públicos, Carlos Alberto de Assis, a regulamentação do transporte de bicicletas nestes veículos.





O pedido foi alinhado com o vereador de Dourados, Maurício Lemes (PSD).





Conforme a indicação apresentada pelo parlamentar, o uso da bicicleta tem se tornado cada vez mais comum na área urbana e é utilizado como meio de transporte muito viável à população. Além disso, o transporte do item para outra cidade do Mato Grosso do Sul demonstra a necessidade do objeto como meio de transporte.





“O Maurício trouxe essa demanda com casos de pessoas que tiveram problemas e colocamos em discussão, visando além da questão ambiental, também incentivar o uso das bicicletas até mesmo pela saúde e claro, nesses tempos de gasolina tão cara, economia. Algumas pessoas quando viajam ou voltam para o local de origem necessitam de levar junto com os pertences”, justificou sobre a proposição.





Nesse sentido, o transporte de bicicletas nos ônibus intermunicipais otimiza o tempo do proprietário e facilita o acesso das pessoas. O parlamentar também ressaltou que o transporte será feito em ônibus rodoviário e não poderá ter nenhuma taxa adicional, além do valor pago na passagem.





“A nossa ideia entra em acordo com a Lei Federal Nº 13.724, que institui o Programa Bicicleta Brasil, e veio para incentivar o uso da bicicleta visando à melhoria das condições de mobilidade urbana, permitindo ao usuário do serviço público, o transporte da sua bicicleta, independentemente do peso e do pagamento de tarifa adicional. Mato Grosso do Sul ganha e a população também”, destacou Neno.





ASSECOM