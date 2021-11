Deputado Herculano solicita adequação da legislação ambiental de MS ao Sinaflor

deputado Herculano Borges (Solidariedade)

Durante a sessão plenária mista desta manhã (23), o deputado Herculano Borges (Solidariedade) solicitou ao Poder Executivo análise e avaliação sobre a legislação ambiental em Mato Grosso do Sul. “É preciso que seja analisada e avaliada a possibilidade da adequação da legislação ambiental de nosso Estado em relação Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor).





“Esta é uma solicitação dos empresários que trabalham com o carvão vegetal, e se for concluída, beneficiará o setor. Também é necessário que seja implantado um sistema de emissão de licença ambiental em conformidade com o Sinaflor”, concluiu o deputado Herculano Borges.





Moção





Herculano ainda ressaltou a importância do serviço prestado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), no trânsito estadual. “Encaminho moção de congratulação ao aluno Jefferson Amorim dos Santos, cabo do quadro de praças da Polícia Metropolitana de Trânsito que atua há 7 anos em nosso Estado. Parabenizo a todos, em nome de Jefferson, que desde 2016 realizam blitzes educativas, e com utilização de bafômetros, gerando a diminuição de acidentes, em especial pelo motivo da embriaguez”, destacou.









Por: Christiane Mesquita