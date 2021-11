Deputado Herculano parabeniza representantes do esporte sul-mato-grossense

Herculano Borges também solicitou melhorias em estrada localizada em Bodoquena, durante a sessão plenária

deputado estadual Herculano Borges (Solidariedade)

O deputado estadual Herculano Borges (Solidariedade), parabenizou nesta manhã (16) dois atletas que representaram o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros 2021 (JEB's). “Eles venceram no vôlei de praia, e nem moram no litoral. Dois atletas que representaram nosso Estado no JEB's no Rio de Janeiro, Raphael Alexandre Bispo e Rodrigo Francisco de Paula", descreveu.





“O empenho e esforço deles deve ser destacado, jogam vôlei de praia, longe do litoral, e conseguiram conquistara os Jogos Escolares. Eles integram um projeto social do bairro Maria Aparecida Pedrossian, denominado Areias da Esperança”, informou Herculano Borges.





O deputado ainda reforçou um pedido para melhorias na estrada, no trecho asfáltico da rodovia MS-339. “É necessário cascalhamento e patrolamento dos 15km que ligam a aldeia indígena até a estrada vicinal, no município de Bodoquena. É uma solicitação dos indígenas e produtores da região”, explicou Herculano.





Por: Christiane Mesquita