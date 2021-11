Deputado Gerson Claro exalta bicampeão mundial da liga de montaria em touros

José Vitor Leme Batista, o Vitinho

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou nesta quarta-feira (10) ‘Moção de Congratulação’ em homenagem ao sul-mato-grossense José Vitor Leme Batista, o Vitinho, que faturou pela segunda vez a fivela de ouro na principal liga de montaria em touros do mundo.





A honraria é de autoria do deputado estadual Gerson Claro (PP) em reconhecimento à importante conquista do competidor, que é natural de Campo Grande e criado no município de Ribas do Rio Pardo, distante 101 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul.





Na moção, o deputado progressista destaca que José Vitor quebrou o próprio recorde ao anotar 98,75 a bordo de Woopaa e faturou o bicampeonato mundial na final da temporada da PBR Unleash The Beast, principal liga de montaria em touros do mundo, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.





Gerson Claro enaltece ainda o fato de o bicampeão mundial ter permanecido oito segundos nos seis touros que montou ao longo dos cinco dias de disputa da final mundial da PBR, estabelecendo novos recordes em uma única temporada: 21 vitórias de rounds e 24 montarias acima dos 90 pontos.





“É a primeira vez que um competidor atinge os 50 pontos possíveis, maior nota de todos os tempos, e oito vitórias em eventos, empatando com Justin McBride”, reforça o deputado, referindo-se ao competidor que, em sua avaliação, é orgulho do sul-mato-grossense.





Ele é o segundo peão da história a conquistar dois títulos seguidos.





José Vitor, que mora com a esposa e o filho no Texas, levou o prêmio de US$ 1 milhão, o equivalente a R$ 5,5 milhões. Com a conquista, o Brasil tem o décimo segundo título mundial em sua estante.





Por: Fernanda Fortuna