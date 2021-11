Deputado Felipe Orro reivindica melhorias no serviço de telefonia móvel e internet em todo MS

Deputado Felipe Orro

O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor na Assembleia Legislativa, deputado estadual Felipe Orro, cobrou nesta quinta-feira (11), uma intervenção da Anatel junto às concessionárias de telefonia móvel e internet banda larga que atuam nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, no sentido de oferecerem melhorias no serviço que entregam aos consumidores do Estado. Felipe afirma que a falta de sinal das operadoras de telefonia, tanto para ligações telefônicas como para acesso à internet, tem virado rotina na vida do sul-mato-grossense.





"Pedimos incansavelmente para que a agência reguladora cobre das empresas Vivo, Oi, Tim e Claro, no sentido de proporcionar a melhoria dos serviços ofertados pelas empresas. Reiteramos que as reclamações de consumidores são inúmeras e queremos acabar com esses problemas que, inclusive, afetam a economia do Estado. Os clientes merecem respeito e serviço de qualidade por parte das concessionárias de telefonia", protesta o parlamentar.





Os serviços de internet e telefonia móvel são essenciais para a vida moderna, utilizados para trabalho, estudo, transações bancárias, etc. Por isso, Felipe garante que é de extrema necessidade a intervenção da ANATEL nesta discussão, "as empresas devem aos consumidores uma satisfação do motivo de tantas reclamações quantos aos serviços e quais as medidas que podem ser tomadas para evitar os transtornos recorrentes pelos quais os moradores do nosso estado vem enfrentando".





Ainda de acordo com o deputado, além da prestação de serviço ruim, as empresas praticam altos preços nas faturas em troca do serviço ofertado. "O consumidor não aguenta mais e não pode continuar no prejuízo. Pagamos as maiores tarifas e o que ganhamos é um serviço de telefonia móvel e internet de péssima qualidade", pontua.





Felipe Orro encaminhou expediente ao presidente da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Leonardo Euler de Morais, com cópia ao gerente regional da ANATEL no Mato Grosso do Sul, Paulo Aurélio Pereira da Silva.





ASSECOM