Deputado Felipe Orro pede urgência para reforma de ponte entre Cipolândia e o Recanto Nuara

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro alerta autoridades da Secretaria Estadual de Obras (Seinfra) e Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul) para realização de reforma da ponte de madeira que liga o distrito de Cipolândia, em Aquidauana, ao Recanto Nuara, povoado localizado em Terenos. Em dois ofícios, o parlamentar pede a execução das obras de reforma e adverte para a precariedade em que se encontra a estrutura da ponte.





"Existe um grave risco para acidentes aos motoristas e passageiros. A ponte está localizada em uma região com muitos pesqueiros, em uma rodovia de extrema importância, utilizada por ônibus escolares, moradores, além de produtores e comerciantes de Cipolândia e do Recanto Nuara. Solicitei urgência para a reforma nesta que é uma das principais pontes da região e esperamos a conclusão da obra antes das chuvaradas previstas na região", disse o deputado.





Felipe Orro encaminhou dois ofícios, um endereçado ao secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, e uma cópia ao diretor-presidente da Agesul, Emerson Antônio Marques Pereira.





Indicação





Durante sessão remota realizada em junho do ano passado, Felipe Orro solicitou a reforma de outra ponte de madeira no Recanto Nuara, a Ponte da Balsa. "Esta ponte em questão está localizada sobre o Rio Aquidauana e as reclamações sobre a necessidade de reformar toda sua estrutura eram muitas. A falta de manutenção de pontes é sempre um risco grave para a ocorrência de acidentes", finaliza Orro.









ASSECOM