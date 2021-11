Deputado Felipe Orro pede ao Governo do Estado obras de aterro na ponte da MS-170 em Anastácio

Deputado Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro solicitou nesta terça-feira (9), o aterramento das cabeceiras da ponte de madeira sobre o córrego do Japonês, localizada na rodovia MS-170, que dá acesso aos assentamentos São Manoel e Monjolinho, no município de Anastácio. O pedido, de acordo com o deputado, atende indicação de autoria do vereador, Professor Aldo José dos Santos.





“Entramos com este pedido em atendimento às solicitações de moradores dos assentamentos e demais usuários da MS-170, que trafegam e utilizam da ponte para acesso local, uma vez que com a restauração completa da ponte, as cabeceiras não foram aterradas ficando como única opção que os usuários utilizem do desvio construído na lateral da passagem”, explica Felipe.





O parlamentar destaca que, com o início da temporada das chuvas de verão a situação no local pode se agravar, “as chuvaradas podem e com certeza irão dificultar o acesso ao desvio e causar além de atoleiros, outros transtornos aos moradores e trabalhadores da região”, alerta.





Felipe Orro encaminhou indicação dos serviços ao governador, Reinaldo Azambuja; ao secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel; e ao diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Emerson Antônio Marques Pereira.

