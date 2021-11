Deputado Felipe Orro destina R$ 1,190 milhão em emendas parlamentares para 22 municípios de MS

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro comemorou o anúncio feito pelo Governo do Estado relativo ao pagamento de 25 emendas parlamentares de sua autoria, beneficiando 22 cidades de Mato Grosso do Sul. Até o momento foram liberados R$ 1.190 milhão, recursos públicos que entram nos cofres das prefeituras e instituições para dar suporte na Saúde, Educação e Assistência Social. As emendas parlamentares fazem parte do pacote de investimentos do exercício de 2020.





“São investimentos que saem dos cofres públicos do Estado, revertidos diretamente para nossa população em serviços como na compra de veículos, investimentos na saúde para ajudar no combate à pandemia que ainda assola nosso Estado, compra de equipamentos para escolas, enfim. É muito bom e gratificante poder ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas", comemora o deputado.





Os municípios que receberam os maiores valores são Anastácio, Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Chapadão do Sul, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Maracaju, Porto Murtinho e Rio Negro.





Saúde





Destes recursos, Felipe Orro reservou 15 emendas parlamentares de sua autoria para atender a Saúde dos municípios, a maioria delas para o Fundo Municipal de Saúde como auxílio ao enfrentamento da pandemia Covid-19: Anastácio (R$ 80 mil), Antônio João (R$ 40 mil), Aquidauana (R$ 40 mil), Bela Vista (R$ 40 mil), Bonito (R$ 50 mil), Caracol (R$ 40 mil), Chapadão do Sul (R$ 60 mil), Corguinho (R$ 40 mil), Figueirão (R$ 40 mil), Inocência (R$ 40 mil), Jardim (R$ 50 mil), Pedro Gomes (R$ 40 mil), Porto Murtinho (R$ 70 mil), Rio Negro (R$ 60 mil) e Sonora (R$ 40 mil).





Educação





Serão sete emendas parlamentares de autoria do deputado Felipe contemplando a Educação do Estado. Em Aquidauana, o deputado selecionou o Instituto Terena de Educação Intercultural e destinou R$ R$ 40 mil para aquisição de 20 computadores, 20 mesas, 20 cadeiras e dois bebedouros industriais. Para a compra de 15 condicionadores de ar, a Prefeitura de Bandeirantes receberá o montante de R$ 40 mil. Já em Campo Grande, Felipe destinou ao Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA), o recurso de R$ 40 mil para aquisição de um veículo e mais R$ 40 para a ONG Conssol que também, irá aplicar o recurso na compra de um veículo. Em Costa Rica foram mais R$ 40 mil para a Prefeitura comprar 10 impressoras multifuncionais. Felipe destinou R$ 40 mil para a Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Estadual Uirapuru em Nioaque, suficientes para a aquisição de 6 aparelhos de ar condicionado; R$ 40 mil para a APM da Escola Estadual Antônio Coelho de Nova Alvorada do Sul que já adquiriu com o recurso 14 condicionadores de ar; e por fim, R$ 40 mil para a Prefeitura de Porto Murtinho para aquisição de quatro ares condicionados.





Assistência Social





Em Aquidauana, Felipe Orro atendeu mais uma vez a Associação Pestalozzi com R$ 40 mil; bem como a Prefeitura de Camapuã que já recebeu R$ 40 mil para compra de equipamentos esportivos, instrumentos musicais e computadores. A Associação Comunitária Viva Vida de Maracaju ficou com R$ 100 mil, que serão aplicados para contratação de serviços, revisão dos computadores, custo com equipes assistenciais, contratação de pessoas físicas e jurídicas.





Confira todas as cidades beneficiadas pelo deputado: Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Bandeirantes, Bela Vista, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Chapadão do Sul, Corguinho, Costa Rica, Figueirão, Inocência, Jardim, Maracaju, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro e Sonora.





ASSECOM