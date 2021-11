Deputado Evander Vendramini solicita implantação de programa para doação de caixas d’água à população carente e Sanesul responde

Deputado Evander Vendramini

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) recebeu ofício da Empresa de Saneamento de MS (Sanesul) referente à implementação de programa de doação de caixas d’água para a população carente do Estado, em destaque dos municípios de Corumbá e Ladário, bem como os distritos de Porto Esperança, Albuquerque e Forte Coimbra.





O requerimento do parlamentar foi encaminhado no dia 6 de outubro deste ano e apontou como justificativa à solicitação o problema histórico da distribuição de água nos dois municípios e seus distritos. “Muitas vezes, a situação ocorre quando o nível do Rio Paraguai fica muito baixo, comprometendo a captação e o bombeamento de água. E quem mais sente é a população carente, que não possui reservatórios em suas casas. Dessa forma, acredito que um programa de doação de caixas d’água irá possibilitar o estoque de água, garantindo mais qualidade de vida a essa gente já tão sofrida”, ressaltou Evander.





Conforme resposta do órgão, a Sanesul está desenvolvendo o Programa Caixa d’Água na Minha Casa, que tem objetivo de, entre outras coisas, aumentar a eficiência do uso da água e reduzir o número de pessoas que sofrem com a escassez do produto. A empresa informou que o programa está na fase preliminar de levantamentos técnicos de engenharia, cadastro comercial, orçamento e ação social e parcerias.





“Fico feliz por saber que o Governo do Estado, através da empresa de saneamento, está em sintonia com os anseios e necessidades da nossa gente e percebeu a importância de atender essa demanda”, apontou o deputado Evander Vendramini.





Por: Adriana Viana