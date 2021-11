Deputado estadual Lídio Lopes é eleito presidente da Unale

Como a eleição teve chapa única a votação foi por aclamação

Ao centro da imagem, deputado estadual Lídio Lopes (Patriota) ao lado dos outros membros da Unale ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Lídio Lopes (Patriota) foi eleito o novo presidente da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), na noite desta quinta-feira (25), em Campo Grande.





Como a eleição teve chapa única a votação foi por aclamação e ocorreu durante a 24ª Conferência da Unale (União Nacional das Assembleias Legislativas), no Centro de Convenções Bosque Expo. Atualmente, Lídio Lopes era o vice-presidente da Região Centro-Oeste da União e também preside a comissão organizadora do evento.





Desde ontem (24) a 24ª Conferência da Unale (União Nacional das Assembleias Legislativas), reúne políticos de todo o país e da América Latina.





Durante esta quinta-feira o evento teve painéis e diversas palestras, incluindo a do gerente de políticas públicas do Sebrae Nacional, Silas Santiago e até do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Durante a tarde a conferencista foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A 24ª Conferência da Unale termina na manhã desta sexta-feira, com a premiação Assembleia Cidadã.

Nova diretoria da Unale ©DIVULGAÇÃO









Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Adriano Fernandes