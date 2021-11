Deputado Capitão Contar solicita que Energisa dê alternativas para consumidor com contas atrasadas

Deputado Capitão Contar

Após receber inúmeras reclamações da população quanto ao envio imediato de débitos referentes às contas de energia encaminhadas para protesto pela Energisa-MS, o Deputado Capitão Contar apresentou uma indicação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, solicitando que a concessionária de energia, estude a possibilidade de suspender tal procedimento ou conceda maior prazo para pagamento das faturas vencidas.





Na justificativa, o parlamentar pede a sensibilidade da Energisa nesse momento de crise econômica, reflexo da pandemia por Covid-19, que a população está vivendo. Além da dificuldade de honrar com o pagamento em dia das contas, com o envio das dívidas para protesto, os consumidores se deparam com taxas altíssimas nos cartórios, que chegam muitas vezes a ser maiores que o valor devido pelo consumo.





“Nos sensibilizamos com a população sendo penalizada em um momento tão difícil, de recuperação econômica. O cidadão quer pagar suas contas, mas enviar, imediatamente, a dívida para o protesto vai dificultar o orçamento da família, prejudicando ainda mais a situação. Por isso pedimos à Energisa que seja sensível ao momento em que vivemos e conceda mais tempo para as pessoas pagarem as dívidas", pede Contar.





ASSECOM