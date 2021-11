Deputado Barbosinha visita HRMS e enaltece desempenho de toda equipe no enfrentamento à Covid em MS

O deputado estadual Barbosinha esteve na manhã desta terça-feira (9) visitando o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), Rosa Pedrossian, para entregar ao diretor da unidade, doutor Lívio Viana Leite, o diploma e a Medalha do Mérito “Dra. Jeanne Elizabeth Wanderley Tobaru” concedida em comemoração ao Dia do Médico, em sessão solene virtual no dia 26 de outubro deste ano.





“Ao homenagear o doutor Lívio estendemos essa honraria a todos os profissionais do Regional, corpo técnico, enfermagem, médicos, administrativos, a quem diariamente também se dedica aos cuidados e a limpeza do prédio, enfim, de cada detalhe na unidade para que o atendimento à população seja sempre de excelência. Com esta homenagem ao diretor do hospital estamos fazendo referência a grande estrutura que vemos no Regional, bem como ao trabalho desenvolvido para salvar vidas, em especial neste período de pandemia. São pessoas que prestam relevantes serviços à nossa Campo Grande e a todo o Mato Grosso do Sul”, reconheceu Barbosinha.

O doutor Lívio, que já ocupou o cargo de ex-secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Saúde, externou sua felicidade em ser reconhecido pelo deputado Barbosinha no exercício de sua profissão. “Agradeço essa homenagem em nome de todos os profissionais que trabalham ao nosso lado diariamente”, disse.





O ex-vereador por Campo Grande e médico oftalmologista, doutor Lívio, assumiu a direção do hospital em junho deste ano, em um dos piores cenários que a pandemia da Covid-19 trouxe ao setor da saúde. O HRMS é um dos maiores hospitais públicos do país, e em Mato Grosso do Sul teve papel fundamental no tratamento de pacientes com Covid-19. O diretor da unidade lembrou que o hospital é equipado com os mais modernos aparelhos existentes no mercado, e que tem tido no Governo do Estado uma mão forte para sustentar a instituição.





“Na última década passamos por vários problemas, inclusive de sucateamento e com um bom trabalho temos recuperado a unidade. Nosso desafio neste momento é vencer os reflexos da pandemia e atender a demanda de todo o hospital. Neste período fizemos a contratação de 2.700 profissionais para suprir toda demanda de atendimento no enfrentamento ao coronavírus. Aqui no Regional, possuímos um quadro de profissionais de excelência e um corpo médico que não encontramos em outras instituições do nosso Estado. Isso tudo nos proporcionou dar um bom atendimento à população nesta pandemia." reforçou o diretor.





O Hospital Regional oferece atendimento ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade, assistência de alta complexidade em Nefrologia, assistência ao portador de obesidade grave, cuidados intermediários neonatal, oncologia pediátrica, cirurgia cardiovascular, procedimentos de cardiologia intervencionista, assistência de alta complexidade e alta complexidade em terapia nutricional, entre outros atendimentos à população.





Inaugurado em 1997 o Hospital Regional Rosa Pedrossian é gerido pelo Governo do Estado e atende 100% de sua demanda por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao longo desses 24 anos o hospital tem sido um instrumento essencial para a assistência médico-hospitalar humanizada de toda a população de MS.





Estavam presentes na entrega da honraria o diretor clínico, doutor Alexandre Frizzo, o diretor de enfermagem, Luís Carlos de Oliveira Júnior e a diretora administrativa, Juliana Fátima Fernandes Dorigão. Barbosinha ainda entregou alguns presentes aos servidores do hospital em homenagem ao Dia do Servidor Público, celebrado no último dia 28 de outubro.





Por: Luciana Bomfim