Deputado Barbosinha pede ao Governo que instale arena multiuso nos campus da UEMS em três municípios

deputado estadual Barbosinha (DEM-MS)

O deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) fez um pedido especial, voltado ao esporte universitário, para o governador Reinaldo Azambuja. O parlamentar solicitou que sejam instaladas arenas multiuso nos campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS, em Dourados, Aquidauana e Cassilândia.





O pedido é para que o governador inclua esses municípios nas ações do programa “MS +Esporte”, maior pacote de investimentos no esporte da história do Mato Grosso do Sul, onde serão aplicados mais de R$ 120 milhões no setor.





“Dentro deste pacote de investimentos estadual temos o programa MS Bom de Bola que vai fazer a instalação de mais de 100 arenas esportivas multiuso em todo o Estado. Por isso viemos pedir que esses campus possam ser contemplados e que o esporte chegue mais perto dos nossos universitários”, justificou Barbosinha.





Em Dourados, na última visita do governador na cidade, foi feito um anúncio de que o município receberia seis arenas do Programa, razão pela qual o deputado Barbosinha reivindica que uma delas seja implementada no campus da UEMS.





No município são cerca de 8 mil universitários que se beneficiaram com o dispositivo, uma vez que o campus de Dourados não possui um ginásio adequado para os alunos realizarem atividades físicas.





“Essa é uma medida para incentivar a prática esportiva dos nossos universitários, que visa garantir melhor qualidade de vida aos estudantes”, completou Barbosinha.





A indicação foi encaminhada ao governador Reinaldo Azambuja, ao secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel e ao diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul – Fundesporte, Marcelo Miranda.





Por: Luciana Bomfim