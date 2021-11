Deputado Barbosinha pede ao Governo do Estado investimentos em infraestrutura para Alcinópolis

Deputado Barbosinha

O deputado Barbosinha (DEM-MS) apresentou três indicações na Assembleia Legislativa pedindo investimentos para o município de Alcinópolis. O parlamentar solicitou a reforma do prédio do Destacamento da Polícia Militar, a construção de ponte de concreto na rodovia MS-217 sobre o Rio Taquari e ainda pavimentação asfáltica da estrada vicinal, no trecho de aproximadamente 30 km que liga a MS-217 ao entroncamento das rodovias BR-359 e MS-436.





O município de Alcinópolis possui um enorme potencial turístico em razão dos 24 sítios arqueológicos existentes na região, tendo como principal o Templo dos Pilares, que mesmo com a precariedade das estradas que dão acesso ao monumento, ainda é muito visitado por turistas. Inclusive, o município recebeu através da Lei Estadual n° 4306/2012, o título de “Capital Estadual Rupestre”.





Os investimentos solicitados pelo deputado ao Executivo na pavimentação da estrada e construção de ponte trarão mais segurança para a população e melhores condições de trafegabilidade nas vias. Para o parlamentar essa medida garantirá mais qualidade de vida para quem utiliza essas estradas e será extremamente importante para o fomento do turismo na região. Essas obras irão contribuir com condições mais adequadas para escoar a produção local.





“Temos trabalhado para levar todos esses pedidos dos nossos amigos e parceiros que chegam até nós, afinal quem convive com essas dificuldades são as pessoas do município e são eles que nos trazem todas essas demandas. Fazemos questão de encaminhar e dialogar com o Governo para que inclua no seu plano de investimentos essas obras. Temos um Governo municipalista que tem entendido as necessidades dos prefeitos e de cada cidade do nosso Mato Grosso do Sul”, disse o deputado.





De acordo com Barbosinha o destacamento da polícia, solicitado por indicação, vai tornar mais eficiente o serviço prestado à população e, por conseguinte, aumentar a proteção às pessoas que moram em Alcinópolis. As indicações atendem solicitação do vereador Helder Costa Carneiro (MDB).





