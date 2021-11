COVID-19| MS registra duas mortes e 225 novos casos, secretário alerta sobre aumento de confirmações

Ao todo, 367.097 casos foram registrados pela doença no estado, tendo 861 pessoas em isolamento domiciliar e 367.499 recuperados.

Secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende alerta sobre o aumento de novos casos em MS ©Reprodução/Redes Sociais

Boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado nesta segunda-feira (22) pela secretaria estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul registrou duas mortes provocadas pela doença e 225 casos novos.





O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, alertou que a quantidade de casos novos registrados chamou a atenção das autoridades de saúde, principalmente de cidades pequenas, sendo a vacinação essencial para o fim da pandemia.





“Muita gente acha que a doença passou, não utiliza máscara, mas não podemos fazer isso sob pena de acontecer a mesma situação de outros países. Pessoas que não se vacinaram estão colocando em risco todo o trabalho realizado ao longo do último ano”, disse.





Mato Grosso do Sul tem 9.674 óbitos confirmados por Covid. Os dados ainda mostram 63 internados, com 36 em leitos clínicos e 27 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





Resende alertou que Mato Grosso do Sul possui cerca de 500 mil doses de vacina contra a Covid-19 em estoque ou distribuídas nos 79 municípios do estado, e que a parte da população que ainda não buscou o imunizante.





“Temos alguns municípios que estão ofertando números novos expressivos de casos confirmados, mesmo que em casos leves, isso mostra que o vírus está circulando, por isso a população precisa se vacinar ou daremos um campo fértil para o vírus se propagar novamente”, apontou Resende.





Imunização





Atualmente 78,56% da população de MS receberam a primeira dose e 67,75% estão com o esquema vacinal completo.





Em Campo Grande, são 658.412 pessoas vacinadas com a primeira dose, 608.784 vacinados com a segunda dose e 127.024 vacinados com a dose de reforço, segundo dados do vacinômetro disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).









Fonte: G1

Por: Rafaela Moreira — Mato Grosso do Sul