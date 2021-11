Corpos de Marília Mendonça, tio e produtor são liberados pelo IML de Caratinga

Liberação ocorreu na madrugada deste sábado (6), depois que advogados chegaram ao Instituto Médico Legal da cidade do interior de MG para cuidar dos trâmites burocráticos. Ainda faltam ser liberados os corpos do piloto e do copiloto.

Corpos de Marília Mendonça, tio e produtor dela foram liberados do IML de Caratinga no começo da madrugada deste sábado (6) — Foto: Reprodução Jornal da Globo

Os corpos da cantora Marília Mendonça, do tio e assessor dela Abicieli Silveira Dias Filho e do produtor Henrique Ribeiro foram liberados pelo Instituto Médico Legal de Caratinga, no interior do Minas Gerais, na madrugada deste sábado (6), depois que advogados da família da artista chegaram para cuidar dos trâmites burocráticos com a funerária.





Ainda faltam ser liberados os corpos do piloto, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, e do copiloto, Tarciso Pessoa Viana. A família ainda não compareceu ao IML.





Aguardamos informações sobre o horário que os corpos da artista e tio seguirão para Goiânia.





O velório está previsto para começar às 13h no Ginásio Goiânia Arena. A Secretaria Municipal de Mobilidade disse que haverá um cortejo do ginásio ao Cemitério Memorial Parque, onde Marília Mendonça será enterrada, às 17h30. São esperadas 100 mil pessoas.





Ainda não temos informações sobre o velório das demais vítimas.





Queda de avião





O avião de pequeno porte caiu perto de uma cachoeira, próximo do local do pouso em Caratinga, onde a cantora faria um show na noite desta sexta (5).





A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) confirmou que o avião bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição da empresa antes de cair.