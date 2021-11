Concurso tem vagas de nível médio e superior com salários de até R$ 8 mil em MS

O CRMV-MS (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas em concurso público com oportunidades em cadastro reserva. As vagas são para candidatos de nível médio e superior, com salários de até R$ 8 mil.





Todas as oportunidades são para Campo Grande, com jornada de 40 horas semanais. Os salários variam de R$ 2.217,45 a R$ 8.035,06. Há benefícios, como o auxílio-alimentação de R$ 1.099,92, auxílio médico-hospitalar e vale-transporte. Confira as vagas:

Nível médio: Agente fiscal e Auxiliar administrativo Nível superior: Advogado, Contador, Jornalista, Médico Veterinário Fiscal e Técnico em Informática

Para participar, o candidato deve acessar o site e fazer inscrição até o dia 13 de dezembro. A taxa é de R$ 48 para nível médio e R$ 55 para nível superior. Confira o edital aqui.









Fonte: Midiamax

Por: Mylena Rocha





***