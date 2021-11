Com empenho do deputado Barbosinha Angélica e Ipezal garantem 12 milhões em obra de infraestrutura

Serão R$ 12 milhões em obras de drenagem e pavimentação na cidade e no distrito de Ipezal

O município de Angélica e o distrito de Ipezal vão receber investimentos em drenagem e pavimentação asfáltica na ordem de R$ 12 milhões. O anúncio foi feito durante encontro na tarde desta terça-feira (16), intermediado pelo deputado estadual Barbosinha (DEM), com o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel e que contou com a presença do prefeito municipal Geraldo Rodrigues (Boquinha) e dos vereadores de Angélica.





Os investimentos no município contemplam drenagem e pavimentação da avenida Francisco Marcolino da Costa (R$ 8,5 milhões) e drenagem da avenida Mário Carrato até o bairro Mutum (R$ 1,7 milhões). Já no distrito de Ipezal será feita a pavimentação da avenida Presidente Kennedy (R$ 1,4 milhões), obra que além de recursos estaduais terá emenda do deputado federal licenciado e atual secretário de Saúde, Geraldo Resende.





O deputado Barbosinha tem um olhar especial para as demandas da cidade e saiu extremamente contente e grato do encontro. Para ele, esse conjunto de obras é fundamental para a estrutura do município.





“Angélica foi onde tudo começou para mim no Mato Grosso do Sul. Foi lá que cheguei primeiro. Minha história se mistura à história dessa cidade e, confesso, que meu coração bate diferente quando apresentamos as demandas da minha Angélica. Temos tido neste Governo, em especial com o trabalho do Riedel, a mão amiga e amparadora dos municípios. O diálogo tem sido constante e a preocupação em nos atender, a cada um dos pedidos de obras apresentados, tem se confirmado a cada dia. São obras estruturantes que irão dar uma outra perspectiva para Angélica e que vai levar mais qualidade de vida para cada morador da minha cidade”, agradeceu Barbosinha.





O secretário lembrou que o Governo de Mato Grosso do Sul tem feito obras voltadas às necessidades de cada localidade, com interlocução constante do Executivo com quem “está na ponta”, prefeitos, vereadores e lideranças políticas. “A condução dos nossos trabalhos tem sido baseada neste diálogo, recebendo as demandas de prefeitos, vereadores, como fizemos aqui e garantindo obras que começam pela base com as drenagens e depois fazendo a pavimentação asfáltica. Obras pensadas e estudadas, com responsabilidade de um Governo municipalista. Essas obras são para melhorar a vida das pessoas de Angélica”, disse o secretário.





Angélica possui uma população estimada em quase 10 mil habitantes (Censo 2010 – IBGE). Cidade de grandes avenidas terá nessas obras estruturantes uma mudança do cenário econômico do município. “Agradecemos essa parceria do Riedel, do Barbosinha e do Geraldo Resende. Temos tido uma grande ajuda do Governo e desses dois deputados em todas as conquistas para nossa Angélica”, agradeceu Boquinha, prefeito municipal.





No encontro estavam presentes oito dos nove vereadores do município. São eles: Almir Fagundes, Adão Gonçalves, Alexssandro Ferreira Nogueira (Alex Rodinha), Arlan Virgílio Cassusi, Ivo Ferreira dos Santos (Ivo do Ipezal), Lurdes Caldeira de Carvalho, Milton Damaceno Lima e Rubens Bogaz Hernandes.

















Por: Luciana Bomfim