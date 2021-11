Cinco municípios de MS comemoram 58 anos nesta quinta-feira (11)

Celebram datas de emancipação Anaurilândia, Ivinhema, Jateí, Naviraí e Pedro Gomes

Vista aérea de Naviraí, município localizado a 366 km da Capital ©DIVULGAÇÃO

O dia é de festa em Mato Grosso do Sul. Anaurilândia, Ivinhema, Jateí, Naviraí e Pedro Gomes completam nesta quinta-feira (11) 58 anos de emancipação política e administrativa.





Distante 371 quilômetros da Capital, Anaurilândia conta com cerca de 9.116 habitantes e foi fundada por Ciríaco Gonzáles, que chegou na região no ano de 1916 após adquirir um pedaço de terra.





O município é localizado na área onde consistia em sua principal fonte de economia, a exploração da erva-mate, planta nativa da região. A cidade recebeu o nome Anaurilândia em homenagem à esposa de Ciríaco, Anaurelíssia Gonzáles.





Ivinhema, distante 282 quilômetros da Capital, teve suas terras adquiridas por Reynaldo Massi, que tinha planos de implantar uma cidade projetada dentro das técnicas de urbanização. Assim, em novembro de 1957 foi instituída na região a Sociedade de Melhoramentos e Colonização, que atuava sob responsabilidade e orientação de Massi.





A empresa foi responsável por estudar e planejar a região, e durante dois anos forneceu dados, elementos e condições para o urbanista brasileiro Francisco Prestes Maia, responsável por projetar a sede do município de Ivinhema. Hoje a cidade conta com população estimada de 23.277 habitantes.

Igreja Nossa Senhora da Conceição Aparecida de Ivinhema ©DIVULGAÇÃO

Localizada na região da Grande Dourados, Jateí fica 292 quilômetros distante da Capital e tem uma população estimada de 4.015 habitantes. A região começou a ser povoada no ano de 1954 com a chegada dos primeiros colonos.





O nome Jateí tem origem da palavra Jataí, nome de uma espécie de abelhas cujo o mel era muito apreciado. Na cidade, existe uma lenda de que o nome foi originado quando um grupo de homens foi cortar lenha em uma floresta local dominada pelas abelhas jataí. Quando um deles voltou para casa, o filho perguntou onde estava seu machado, e o homem respondeu “esqueci lá no jateí”, originando assim o nome da cidade.





Os festejos em Jateí serão na sexta-feira (12), com o show das bandas Trio Parada Dura e Grupo Pedindo Avisa. O evento acontece no Parque da Fogueira a partir das 23h e contará com praça de alimentação.





Conhecida como o “Ouro” da Conesul, Naviraí está localizada a 366 quilômetros de Campo Grande. Com população estimada em 56.484 habitantes, é um dos municípios mais bem desenvolvidos do Mato Grosso do Sul.





Localizada em uma área com um grande número de espécies de árvores, a cidade se ergueu através das principais atividades econômicas da época, que giravam em torno dos madeireiros, produtores rurais e famílias de comerciantes que enxergavam no povoado uma chance de crescer profissionalmente.





O município irá comemorar seus 58 anos em uma grande cavalgada com shows das duplas sertanejas Fernando e Sorocaba, Munhoz e Mariano, e Matogrosso e Mathias hoje e amanhã. O evento será na Praça Central “Euclides Antônio Fabris”.





Distante 305 quilômetros da Capital, Pedro Gomes também completa seus 58 anos nesta quinta-feira. Um dos primeiros imigrantes a chegar nas terras pedro-gomenses em 1838 foi Antônio Teodoro de Carvalho, que se intitulava capitão do exército reformado. Antes, as terras eram ocupadas por índios Caiapós.





A Prefeitura de Pedro Gomes, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo anunciou que irá comemorar o aniversário hoje com show da dupla Victor Gregório e Marco Aurélio. O evento será no Clube do Laço Bonanza e quem não se sentir à vontade para ir pessoalmente poderá acompanhar a live pelo Facebook da prefeitura.

Cachoeira da Água Branca, ponto turístico de Pedro Gomes ©DIVULGAÇÃO













Por Mariely Barros e Idaicy Solano