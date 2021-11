Chuva dá uma trégua mas deve chover apenas no norte do Estado neste sábado (13)

A meteorologia prevê sábado (13) de tempo firme em Mato Grosso do Sul. O sol aparece entre nuvens ao longo de todo o dia e não há previsão de chuva para grande parte do Estado.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a exceção será a região norte que mantém as condições para chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 35-75 Km/h e eventual queda de granizo.





A madrugada pode registrar temperaturas mínimas de 18°C na parte sul, e as máximas podem chegar aos 35°C no meio da tarde na região pantaneira.





Alerta





As cidades que devem ficar em alerta para possível temporal hoje são Coxim, Corumbá, Pedro Gomes, Sonora, Alcinópolis, Aquidauana, Costa Rica, Figueirão e Rio Verde de Mato Grosso.

Hoje, em Campo Grande os termômetros ficam entre 21°C e 30°C, em Dourados a temperatura varia de 20°C a 32°C, para Corumbá a máxima não deve ultrapassar os 29°C e em Três Lagoas chega aos 32°C também. Já em Ponta Porã a previsão é de termômetros marcando 17°C e 33°C.

Para domingo (14) a previsão é que a instabilidade volte ao Estado e ocorram chuvas durante todo o dia em grande parte de Mato Grosso do Sul.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura estimados para a Capital e alguns municípios sul-mato-grossenses.









Por: Francisco Britto