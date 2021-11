Capital terá van rodando em bairros carentes com atendimento médico a animais

Emenda de R$ 250 mil do deputado federal Fábio Trad (PSD) é pontapé em projeto de socorro animal

Subsecretário-adjunto, Bruno Nóbrega; deputado federal Fábio Trad (PSD) e subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Cristina Camargo de Castro, durante entrega de emenda ©Marcos Maluf

A Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) vai comprar uma van para oferecer atendimento médico veterinário a animais das famílias carentes da Capital. Hoje, com veículos menores, a subsecretaria consegue atender apenas protetores e ONGs (Organizações Não-governamentais), mas uma emenda de R$ 250 mil do deputado estadual Fábio Trad (PSD) será o pontapé no projeto.





Em seu gabinete na Capital, o deputado esteve hoje (26) com a titular da subsecretaria, Ana Cristina Camargo de Castro, fazendo a entrega simbólica do recurso e se comprometeu a continuar apoiando os projetos da área.





“Ano que vem vou liberar mais emendas e vamos trabalhar permanentemente. Temos 79 cidades e várias causas. Escolhi 30 municípios e uma das causas prioritárias é o bem-estar animal. Estamos protagonizando e participando de todas as discussões sobre o tema na câmara”, comentou Fábio.





A ideia é colocar a van nas ruas dos bairros com população vulnerável com diversos tipos de atendimento, conforme Ana Cristina.





“Ficamos muito felizes com o recurso. Queremos levar atendimento com aplicação de vacina e vermifugação. Vamos continuar indo atrás de mais recursos para adquirir esse veículo e ampliar essas ações, que hoje fazemos com carros simples, voltadas à protetores e ONGs”, disse a subsecretária. -





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Caroline Maldonado