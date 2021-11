CAPITAL| Tem medo de falar em público? Prefeitura abre turma de curso de dicção e oratória

Devido ao grande sucesso da última edição do curso de Dicção e Oratória, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), abriu uma nova turma com 50 vagas. As aulas serão realizadas do dia 16 a 19 deste mês, na Rua 25 de Dezembro, 924, Condomínio Marrakech, 3º andar. Os interessados já podem se matricular a partir desta segunda-feira (8), pelo telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 9 99302 5275.





O curso de dicção e oratória tem como objetivo aperfeiçoar e valorizar a comunicação oral aplicando técnicas e exercícios de dicção, voz e oratória, fortalecendo a autoestima e aprimorando a capacidade de comunicar-se em público com eficácia.









Para o palestrante Guto Dobes, esse curso é muito importante para todas as pessoas que querem e precisam se expor de alguma forma, como por exemplo, uma reunião de trabalho. “É um curso bem dinâmico em que as pessoas praticam bastante e conseguem entender que a maioria dos medos que criamos em falar em público, são fantasmas criados por nós mesmo”.





Durante as aulas, são aplicadas pelo palestrante Guto Dobes, recursos pessoais de comunicação observando as características da linguagem oral e usando padrões adequados ao público, técnicas vocais certas que permitam uma boa dicção e colocação de voz apropriada.





O fomento de ações que contribuem com desenvolvimento profissional está entre as diretrizes da Secretaria Municipal da Juventude, que segue as normativas que constam no Art. 7º do Estatuto da Juventude – Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013.





Serviço





Data: de 16 a 19 de novembro

Horário: 13h30 às 17h

Local: Sejuv, Rua 25 de Dezembro 924, Condomínio Marrakech





Informações sobre inscrições: (67) 3314 – 3577 ou pelo WhatsApp: (67) 9 99302 5275