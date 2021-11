CAPITAL| Prefeito em exercício, Carlão acompanha trabalho da Sisep para contenção dos danos causados pela chuva

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), que ocupa o cargo de prefeito interino, devido a viagem internacional do prefeito Marquinhos Trad e sua vice Adriane Lopes, percorreu a cidade com o Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese e o superintendente de Serviços Públicos, Medhi Talayeh. Carlão acompanhou o trabalho das equipes desde cedo no combate aos estragos causados pela forte chuva da madrugada.





“Agora no fim da tarde desta quarta-feira, estive com eles no Jardim Aquários, na Rua Praia Grande perto da Manoelita Alves, nas proximidades do São Conrado, na Região Lagoa da Capital. As ruas ficaram danificadas e intransitáveis com a chuva. Ouvimos a população, eu o Medhi e o secretário Rudi, para que as ações de recuperação sejam realizadas rapidamente e de forma a amenizar o sofrimento dos moradores”, disse Carlão.





Ao longo do dia, Carlão acompanhou por telefone o trabalho das secretarias e visitou outras regiões da cidade.





“Recebi muitas ligações de várias regiões da cidade relatando problemas em consequência da chuva. Busquei a solução desses problemas junto à Sisep e demais pastas e vi em loco a dificuldade encontrada por moradores da Capital. A cidade possui uma malha viária muito antiga e passa por importantes obras de recuperação de drenagem e da pavimentação. Essas ações visam a solução dos problemas de forma mais eficaz do que somente a realização de tapa-buracos, que brotam na cidade após qualquer chuva”, relatou.





