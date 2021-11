CAPITAL| Pessoas com 55 anos já podem receber dose de reforço contra covid

Drives do Albano Franco e da UCDB estão trabalhando com horário estendido

A Prefeitura de Campo Grande ampliou o público para receber a dose de reforço da vacina contra covid-19. Agora quem tomou a segunda dose até o dia 17 de julho e tem 57 anos já pode procurar um dos pontos de imunização. A primeira e a segunda dose das vacinas seguem disponíveis conforme calendário.





Os drives do Albano Franco e da UCDB estão funcionando com horários estendidos, até às 22h e 21h respectivamente. O reforço continua disponível para trabalhadores da Saúde com 18 anos ou mais e que tomaram a segunda dose até 17 de julho, além de pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a segunda dose há 28 dias.





Quem tomou a primeira dose de Astrazeneca até dia 17 de setembro, a Coronavac até dia 27 de outubro e Pfizer até dia 28 de outubro pode receber a segunda dose nesta quarta-feira (17)





Já a primeira dose está disponível para todas as pessoas acima de 12 anos. Quem tomou a segunda dose em outras localidades deve fazer o cadastro através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br





Por Ana Paula Chuva