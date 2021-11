CAPITAL| O que abre e fecha durante o feriado do Dia de Finados

Lojas centrais e do shopping permanecem fechadas na capital.

Rua 14 de Julho, no Centro de Campo Grande ©Gabriel Marchese/Arquivo

Durante o feriado do Dia de Finados, comemorado nessa terça-feira (2), alguns serviços de Campo Grande estarão indisponíveis à população.





Confira os estabelecimentos que vão abrir e fechar durante esse feriado prolongado:





Comércio





O varejo da capital não tem autorização para abrir, tanto as lojas do centro de Campo Grande quanto as dos bairros não podem funcionar nesta terça-feira (2).





Mercados





Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS) informa que as empresas desse segmento poderão abrir suas portas normalmente no feriado do dia 02 de novembro, dia de finados, atendendo às obrigações trabalhistas vigentes





Shoppings





Shopping Campo Grande - Somente a praça de alimentação e as atividades de lazer irão funcionar nos seguintes horários:





Lojas: fechadas





Praça de alimentação e lazer: das 10h às 21h





Norte-Sul Plaza – O shopping irá funcionar, com algumas restrições, nos seguintes horários:





Lojas: fechadas





Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h





Academia: 8h às 14h





Supermercado: 7h às 22h





Farmácia: 11 às 21h





Pátio Central – O shopping estará fechado





Bosque dos Ipês – O shopping irá funcionar nos seguinte horário:





Lojas: fechadas





Praça de alimentação e lazer: 10h às 21h









Por Débora Ricalde, g1 MS