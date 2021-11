Capital não terá carnaval de rua em 2022, anuncia prefeito Marquinhos

Governador Azambuja afirmou que prefeitos estão livres para decidir sobre eventos, obedecendo Prosseguir

Esplanada deve ficar fechada por mais um ano em fevereiro ©Vaca Azul

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), anunciou na tarde desta sexta-feira (26) que não haverá carnaval de rua em 2022. A decisão levou em conta a preocupação das autoridades de saúde com a covid-19.





“Estamos retomando, de maneira gradual, a nossa vida normal, mas ainda vivemos a incerteza do afastamento do perigo da covid-19 e o surgimento de novas variantes, que preocupam técnicos em saúde do mundo inteiro. Em razão disso, em Campo Grande, optamos por não ter carnaval de rua. Seria imprudente e irresponsável contrariar a ciência e colocar em risco a saúde da nossa gente”, justificou Marquinhos.





A prefeitura vai debater com a Lienca (Liga das Escolas de Samba) a realização dos desfiles em formato digital e seguindo as normas sanitárias da ocasião. Eventos em clubes e casas noturnas também deverão obedecer regras de biossegurança, que excepcionalmente serão criadas específicas para esse fim.





Já é possível adiantar que nestes eventos será estabelecido limite máximo de público e exigido o distanciamento e uso obrigatório de máscara de proteção individual.





Contrários – O secretário de estado de Saúde, Geraldo Resende, disse nesta sexta-feira (26) que não aconselha a realização de eventos carnavalescos.





“Solicitei que pudéssemos fazer essa discussão dentro do comitê para que o governo tenha uma posição em relação a estes eventos. Enquanto secretário de Saúde, tenho uma visão técnica de que neste momento, a gente precisa se abster de ter carnavais. Logicamente, o governo tem pedidos de apoio por parte de prefeitos [para ter]. No entanto, eu escuto da minha equipe, de alguns secretários municipais de Saúde, que ainda não é hora de se promover eventos que levem a grandes aglomerações”, ponderou.





Já o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) declarou que, caso as prefeituras decidam realizar as festividades, precisam respeitar o Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia).





“O programa Prosseguir é que vai oferecer um diagnóstico da situação epidemiológica, emitindo recomendações a todos os municípios. A decisão sobre a realização do carnaval é prerrogativa dos prefeitos”, destacou.





Reinaldo disse ainda que o repasse de recursos para as escolas de samba do Estado, 30% maior do que o ano passado, está garantido e não é exclusivamente vinculado à preparação do Carnaval.





“Em 2021, não foi possível fazer o Carnaval e os recursos repassados foram utilizados em oficinas e outras atividades. Nosso objetivo é minimizar os impactos da pandemia”, reforçou.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS





Por: Adriel Mattos