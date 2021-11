CAPITAL| Marquinhos sai em viagem oficial ao Paraguai e Carlão assume Prefeitura por dois dias

Retorno da comitiva de Marquinhos é prevista para a noite da quinta-feira (18)

©Leonardo de França

O presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, Carlos Borges (PSB), assumirá por dois dias o comando do município. A substituição é necessária porque o prefeito Marquinhos Trad (PSD), assim como a vice, Adriane Lopes (Patriota), seguirão para o Paraguai para agenda oficial na qual apresentarão os potenciais da Capital de MS no contexto da Rota Bioceânica.





A cerimônia de passagem de cargo ocorreu na tarde da terça-feira (16), no gabinete do prefeito, no Paço Municipal, e foi precedida por uma apresentação audiovisual na qual a agenda no país vizinho foi apresentada à imprensa.





Na ocasião, o titular da Sidrago (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Rodrigo Terra, adiantou que Campo Grande será apresentada como uma cidade de oportunidades. Ele também destacou que, dos 10 países que importam produtos de Campo Grande, 7 deverão aproveitar a estrutura da Rota Bioceânica, por onde passarão as principais commodities de MS, tais como soja, milho, celulose e carne bovina.

O titular da Sidrago, Rodrigo Terra ©Leonardo de França

Marquinhos e comitiva partem para Ponta Porã às 5h desta quarta-feira. De lá, seguem por cerca de 200 km até Concepción, onde terão a primeira agenda, às 14h. O retorno está previsto para a noite de quinta-feira (18), com retomada das atividades no gabinete já no dia seguinte.





À imprensa, Carlão adiantou que assumir a Prefeitura interinamente é obrigação estatutária quando o prefeito e a vice deixam a cidade. "Mas, nesses dois dias, eles podem viajar tranquilos para representar nossa cidade, que será ainda melhor após a consolidação da Rota", concluiu.





Fonte: Midiamax

Por: Guilherme Cavalcante e Dândara Genelhú