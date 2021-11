CAPITAL| Incêndio de grandes proporções atinge loja e fumaça é altamente tóxica

Bombeiros tentam controlar o fogo e resgatar uma pessoa que não conseguiu sair do local

Loja de tecido é incendiada em Campo Grande ©Álvaro Rezende

Uma loja de tecidos na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Amambaí, está em chamas. De acordo com as pessoas que estavam nas redondezas foi possível ouvir pelo menos quatro explosões vindas do estabelecimento.





Quando o incêndio começou, por volta das 16h00, funcionários do estabelecimento tentaram controlar a situação com extintores, porém, por ser uma loja de tecidos, o fogo se alastrou rápido e consumiu parte da estrutura do estabelecimento.





Funcionários de um hotel próximo acionaram os bombeiros por volta das 16h20.





Quem estava na loja e conseguiu fugir se encontra em estado de choque.





De acordo com o Corpo de Bombeiros a fumaça que sai da loja é altamente tóxica, semelhante àquela do incêndio da Boate Kiss, por conter material sintético.





Ainda não é possível precisar as causas do incêndio.





Agora uma equipe se prepara para entrar no estabelecimento e resgatar rapaz de 21 anos que não conseguiu fugir.





A rua está interditada e a pedaços da estrutura do prédio começou a cair.





Fonte: CE

Por: Ana Clara Santos, Graziella Almeida