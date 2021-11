CAPITAL| Carlão cumpriu extensa agenda como prefeito interino na manhã desta quinta-feira (18)

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), na manhã desta quinta-feira (18), cumpriu agenda como prefeito interino devido à viagem internacional do prefeito Marquinhos Trad e sua vice. Carlão realizou vistoria na UBS do Bairro Estrela do Sul, acompanhado do secretário municipal de Saúde - José Mauro Filho e do vereador William Maksoud e técnicos da Sesau.

“A unidade está passando por revitalização e em breve deve ganhar outras melhorias. Ouvimos as reivindicações dos usuários e servidores. Para garantir a melhoria do atendimento em Saúde na Capital”, disse Carlão, que também esteve na UCAF (União Campo-grandense de Associações de Moradores em Favelas, Assentamentos e Núcleos Habitacionais) conversando com lideranças comunitárias.





Entre as visitas, Carlão visitou a Central do Cidadão com a equipe administrativa da prefeitura, acompanhando a entrega de prêmios da Nota Premiada.





“O vereador William Maksoud me acompanhou durante essas agendas. Também estive com o secretário Luís Eduardo Costa da Semadur e seu adjunto, Valdeci Palmeira. Com o secretário de Finanças, Dr. Pedro Pedrossian Neto, Alex de Oliveira – chefe de gabinete do prefeito e o assessor especial, o ex-vereador Chiquinho Telles. Logo depois estivemos na secretaria de Governo e Relações Institucionais onde nos encontramos com o Antônio Cézar Lacerda e com o diretor-presidente da Águas Guariroba - concessionária de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, Themis de Oliveira”, detalhou.





Carlão terminou a agenda da manhã passando pela Câmara e depois em ruas de bairros da Região Norte, especialmente nas ruas do Nova Lima, onde constatou os estragos causados pelas chuvas nas ruas sem pavimentação.





