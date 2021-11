Campo Grande imuniza com dose reforço pessoas com 30 anos nesta quarta-feira (24)

Segundo a Sesau, dois drives, Seleta e 41 unidades de saúde abrem ao público. Confira horários.

Chegou a vez de pessoas com 25 anos, ou mais, que tenham tomado a segunda dose da vacina contra a covid até o dia 24 de julho, receberem a dose de reforço do imunizante.





Nesta quarta-feira (24), 41 unidades de saúde, os drives Ayrton Senna e UCDB, e a Seleta, abrem para atender o público mencionado.





Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a imunização começa a partir do meio-dia e segue até às 22h, em pelo menos um dos postos de vacinação.





Também podem receber a dose de reforço trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais, que tenham tomado a segunda dose até dia 24 de julho, e pessoas com mais de 18 anos com alto grau de imunossupressão, que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 28 dias.





Segunda dose





Para aqueles que tomaram apenas a primeira dose e precisam dar continuidade ao processo de imunização, a segunda dose estará disponível para pessoas que tomaram Astrazeneca até dia 24 setembro; Pfizer até 4 de novembro; e Coronavac até dia 3 novembro.





Primeira dose





Doses também estão disponíveis para todas as pessoas com mais de 12 anos, que ainda não tenham tomado nenhuma dose da vacina.





Confira os locais e horário de funcionamento de cada um dos postos de vacinação: