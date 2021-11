Campo Grande aplica 1ª e 2ª doses e reforço da vacina contra Covid-19 nesta quinta-feira (11)

A secretaria municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) faz, nesta quinta-feira (11), a aplicação da 1ª e 2ª doses e o reforço das vacinas contra a Covid-19.





A dose de reforço será destinada à trabalhadores da área da saúde de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 11 de julho. A dose de reforço também será destinada a pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 11 de julho





Ainda de acordo com a Sesau, a dose de reforço também poderá ser aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos ou mais na qual tenha tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias.





Também será aplicado a segunda dose a:

Pessoas que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer até 22 de outubro

Pessoas que tomaram a primeira dose da vacina Astrazeneca até 11 de setembro

Pessoas que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac até 21 de outubro

Conforme a Sesau, a 1ª dose está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais nos locais de vacinação referenciados no calendário que está no final desta reportagem.





Para as duas modalidades confira abaixo os locais de vacinação nesta nesta quinta-feira (11):









Por Flávio Dias , g1 MS