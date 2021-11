Caarapó e Amambai recebem o deputado Capitão Contar para inauguração de Salas Lilás

O Deputado Estadual Capitão Contar participou nesta segunda-feira (22) das inaugurações das Salas Lilás dos municípios de Caarapó (MS) e Amambai (MS). As unidades receberam apoio do parlamentar, através da disponibilização de emendas parlamentares.





Segundo o Delegado Titular da DP de Caarapó, Silvio Ramos Pereira, mais que uma sala pintada de Lilás, a estruturação de um ambiente específico para o atendimento de mulheres vítimas de violência, crianças e adolescentes atende o artigo 10 da Lei Maria da Penha e tem como objetivo humanizar o atendimento.





"A inauguração da Sala Lilás em Caarapó é muito importante, pois um local apropriado para o atendimento dessas mulheres vai possibilitar um melhor acolhimento, que vai trazer mais segurança e fazer com que as mulheres sintam-se encorajadas a denunciar sem medo", disse.

Segundo o diretor da Polícia Civil de Interior, Lupércio Degeroni, serão inauguradas 18 unidades das Salas Lilás até o final de 2021 no estado. O diretor agradeceu de forma especial o apoio do deputado Capitão Contar, que adotou como critério de destinação de emendas a necessidade de cada município. "Caarapó certamente é uma das que mais precisavam, parabéns pela escolha Capitão. Essas salas representam um avanço pois oferecem um atendimento humanizado, acolhedor e que permite uma resposta às vítimas de violência doméstica e o combate a violência. Estamos no caminho certo", destacou.





Durante sua fala na inauguração o deputado Capitão Contar destacou sua satisfação em ser um dos padrinhos do projeto de implantação da Sala Lilás em Caarapó e mais uma vez disse que seu gabinete continuará de portas abertas para colaborar.





"Quando conheci o projeto fiquei emocionado em ver que existem pessoas que têm o coração voltado ao trabalho. Nós servidores públicos, de todas as esferas, temos que ter esse compromisso de voltar as energias para construir um bom trabalho para a população que servimos. Parabenizo a Polícia Civil e todo seu corpo de profissionais que fazem isso diariamente. As necessidades são muitas, os recursos escassos, mas aos poucos conquistamos vitórias como a de hoje com esta inauguração. Tenho certeza que esta sala será muito útil para que vocês alcancem sucesso na missão, meu gabinete estará sempre de portas abertas para servir", finalizou.





Além do parlamentar, do Delegado Titular da DP de Caarapó, Silvio Ramos Pereira, do diretor da Polícia Civil de Interior, Lupercio Degeroni, participaram da solenidade de inauguração da Sala Lilás de Caarapó, a diretora da Subsecretaria de Estado de Políticas para Mulheres, Rayssa Espindola Siviero, a delegada da Polícia Civil, Angélica Fontanari, Adilson Stiguivitis, Delegado Regional de Fatima do Sul, o vereador de Caarapó, Ordilei Luiz Longo, a vereadora Marinalva de Souza Faria da Costa, a Promotora de Justiça, Fernanda Rottili Dias, o Prefeito André Nezzi, entre outras autoridades. O local funcionará em parceria entre a Secretaria de Assistência Social, Polícia Civil e o Ministério Público Estadual.





Após a solenidade em Caarapó, o deputado Capitão Contar prestigiou a inauguração da Sala Lilás de Amambai, com o vereador Paulo Sérgio Locutor e a diretora da Subsecretaria de Estado de Políticas para Mulheres, Rayssa Espindola Siviero.





