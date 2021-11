BATAGUASSU| Secretaria de Saúde inicia programação alusiva a Campanha Novembro Azul

Munícipes do sexo masculino podem realizar o agendamento das consultas e exames em sua unidade de saúde de referência

A Prefeitura de Bataguassu realizará durante todo o mês de novembro, uma série de ações voltadas a saúde do homem em alusão a Campanha Novembro Azul. A programação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde contará com a oferta dos serviços de USG de próstata, PSA, toque retal e testes rápidos de HIV, Hepatite B e C a serem desenvolvidos em todas as unidades de saúde.





Novembro Azul é uma campanha de conscientização que acontece todos os anos com o objetivo de orientar o público masculino para os cuidados com a saúde, alertando sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.





O público-alvo são homens a partir de 40 anos, que poderão realizar exames que possibilitam a identificação de alterações na próstata, de forma gratuita.





“Assim como a rede de saúde do município deu atenção ao Outubro Rosa, não será diferente durante o Novembro Azul. A prevenção ainda é o melhor remédio para o diagnóstico precoce das doenças”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Aline Abott, que salienta que os munícipes do sexo masculino já podem realizar o agendamento de consultas e exames em sua unidade de saúde de referência.





Confira a programação completa

Dia 11/11 – ESF Jardim São Francisco – A partir das 18 horas (horário de Brasília) Dia 17/11 – ESF Rubens Kimura – A partir das 18 horas (horário de Brasília) Dia 18/11 – ESF Rita Guardini – A partir das 18 horas (horário de Brasília) Dia 19/11 – ESF Jardim Acapulco – A partir das 18 horas (horário de Brasília) Dia 20/11 – ESF Emiko Resende (Distrito de Nova Porto XV) – Das 8 às 11 horas (horário de Brasília) Dia 24/11 – ESF Dr. Lúcio Ferreira Rosa (Jardim Campo Grande) – A partir das 18 horas (horário de Brasília) Dia 26/11 – ESF Rural – Das 8 às 11 horas (horário de Brasília).









