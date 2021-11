BATAGUASSU| Prefeitura realizará entrega da 2ª edição da Medalha “Diva Câmara Martins”

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec); Museu Municipal “Helena Meirelles” e Conselho Municipal de Políticas Culturais realizará no mês de dezembro, a 2ª edição da solenidade de entrega da Medalha “Diva Câmara Martins”. O evento faz parte da programação alusiva ao aniversário de 68 anos do município celebrado no dia 11 de dezembro.





A comenda criada através do Decreto Municipal nº 315/2020, de 23 de novembro de 2020 tem por finalidade distinguir anualmente uma personalidade por suas relevantes contribuições prestadas ao município.





De acordo com a secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale, o nome da personalidade para recebimento da medalha com a efígie da Professora e Cartorária Diva Câmara Martins e do diploma de menção honrosa poderão ser indicados por instituições e órgãos públicos e privados.





Poderão receber indicações profissionais e/ou personalidades residentes no município no período mínimo de 10 anos, com atuação relevante no trabalho ou ações desenvolvidas em pelo menos uma das seguintes áreas: agricultura, ciência e tecnologia; direitos humanos e cidadania; cultura (cinema, exposições e eventos culturais); economia, educação, esporte, igualdade racial, juventude, literatura, liderança comunitária, medicina, meio ambiente, mídia e comunicação social (profissionais de jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda); saúde e família; segurança pública e trabalho.





Conforme regulamento, as indicações de candidatos (as) para recebimento da medalha deverão ser enviadas através do endereço eletrônico do Museu Municipal Helena Meirelles, no e-mail museuhelenameirelles.btg@gmail.com até o dia 6 de dezembro (segunda-feira), mediante apresentação de formulário de indicação, justificativa especificando as contribuições mais relevantes que o candidato (a) proposto prestou na cidade; curriculum vitae resumido do candidato (a) proposto e portfólio contendo possíveis registros fotográficos, recortes jornalísticos e outros materiais audiovisuais e documentais que registrem a atuação da pessoa indicada na área pertinente (anexos abaixo).





As propostas de indicação de nomes para recebimento da Medalha Diva Martins serão analisadas por uma Comissão composta por nove membros, designados pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, conforme dispõe o Decreto nº 315/2020 de 23 de novembro de 2020, sob portaria nº 057/2020, de 02 de dezembro de 2020.





A entrega da 2ª edição da Medalha “Diva Câmara Martins” está prevista para a primeira quinzena de dezembro.





SAIBA MAIS





Mais informações sobre a Medalha “Diva Câmara Martins” poderão ser obtidas no Museu Municipal “Helena Meirelles” localizado na rua Ribas do Rio Pardo, 376, Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas; e das 14 às 17 horas (horário de Brasília).





Informações também com as professoras Aparecida Modesto e Regina Freire respectivamente pelos números de celular (67) 99675-0992 e 99603-1765.

















Fonte: ASSECOM





